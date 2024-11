'Ainda Estou Aqui' e mais lançamentos da semana

O aguardado filme Ainda Estou Aqui, aclamado e premiado internacionalmente, chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira, 7 de novembro, para atender à curiosidade dos cinéfilos. Com Fernanda Torres no elenco e direção de Walter Salles, o longa pode se tornar um forte candidato ao Oscar de 2025. Esta semana está promissora para o cinema nacional, trazendo ainda Jardim dos Girassóis, estrelado por Fernanda Vasconcellos, e Madame Durocher, com Sandra Corveloni, inspirada em eventos reais. Confira abaixo mais informações sobre esses lançamentos e prepare a pipoca para aproveitar as estreias!

Ainda Estou Aqui

Sinopse: Ambientado no Brasil dos anos 1970, Ainda Estou Aqui é inspirado no livro autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva sobre sua mãe, Eunice Paiva. O filme, com Fernanda Torres, Selton Mello e Fernanda Montenegro, narra a transformação de uma mulher que, após o desaparecimento e morte de seu marido durante a ditadura militar, assume o papel de defensora dos direitos humanos.

Jardim dos Girassóis

Sinopse: Com Rodrigo Lombardi e Fernanda Vasconcellos, Jardim dos Girassóis conta a história de Roberto e Carol, um casal feliz que vive uma rotina de amor e harmonia com seus filhos, até que um evento inesperado abala profundamente a estabilidade familiar.