As 5 calças que serão tendência em 2025

O ano de 2024 foi marcado pela versatilidade das saias: kilts, utilitárias, estilo boho, balonê e até midis transparentes. Cada mês parecia trazer uma nova proposta. Mas, para 2025, as calças estão prontas para reconquistar seu lugar como peça-chave no guarda-roupa feminino.

Para quem enjoou da paleta neutra e minimalista do “quiet luxury” ou está em busca de calças com mais originalidade, as novidades são empolgantes. “Nos últimos anos, passamos de uma visão tradicional e formal das calças para uma abordagem mais descontraída e adaptável, que reflete melhor o estilo individual”, afirma Kay Barron, diretora de moda do Net-a-Porter. Segundo ela, fatores como o impacto do streetwear, o aumento do home office e o foco na sustentabilidade transformaram as calças em peças que priorizam conforto, praticidade e expressão pessoal.

O mix saia-sobre-calça

A perna reta e relaxada