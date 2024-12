Blush marrom é tendência

Quando pensamos em blush, os clássicos tons de rosa e coral costumam ser os primeiros a surgir na mente. No entanto, a tendência dos marrons, que dominou 2024, também conquistou espaço nas bochechas! Se você já usa tons marrons para contorno ou bronzer, incorporar essa cor à sua maquiagem nunca foi tão simples.

Por que o blush marrom está fazendo sucesso?

O blush marrom se tornou um queridinho por diversos motivos, mas um dos principais é a crescente preocupação com a proteção da pele contra o sol. Menos exposição solar significa menos bronzeado natural, e é aí que o blush marrom entra como uma solução perfeita: ele proporciona aquele efeito bronzeado e iluminado de forma prática e sem os danos do sol. Além disso, o marrom é extremamente versátil e neutro, permitindo harmonizar facilmente com outras cores e produtos de maquiagem.