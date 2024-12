Dicas para manter uma relação saudável com o celular

É bem provável que a primeira e a última coisa que você faça no seu dia seja dar uma olhadinha no celular. Esse dispositivo se tornou uma extensão da nossa vida: um canal para falar com familiares e colegas, pedir comida, flertar, tirar fotos, fazer compras, substituir documentos como a carteira de motorista e muito mais. Com tantas funções, é fácil sentir que o smartphone nos sobrecarrega.

A verdade é que todos enfrentamos dificuldades para equilibrar o uso do celular, especialmente quando as notificações piscam constantemente. Porém, não dá para dizer que ele é apenas um vilão. Segundo a pesquisadora Sheila Cotten, da Clemson University, nos EUA, os impactos da tecnologia dependem de diversos fatores. O momento e o motivo pelo qual usamos o smartphone, por exemplo, fazem toda a diferença. “O que funciona bem para um grupo pode não ser ideal para outro quando o assunto é tecnologia”, afirma Sheila, que elaborou uma lista com 10 dicas práticas para ajudar a manter uma relação mais saudável com o celular.

1-Monitore seu tempo de uso

Acompanhe quanto tempo você passa no celular diariamente. Se perceber que está aumentando, avalie as razões e se isso está contribuindo ou atrapalhando sua rotina.

2-Use a tecnologia a seu favor

Explore os recursos do smartphone para organizar compromissos, acessar informações e se comunicar, mas fique atento ao risco de sobrecarga digital.

3-Desative notificações desnecessárias

Nem todas as mensagens precisam de resposta imediata. Silenciar notificações de aplicativos pode reduzir distrações e melhorar sua produtividade.

4-Defina horários para redes sociais

Estabeleça momentos específicos para acessar as redes. Assim, você pode usá-las de forma mais intencional e menos impulsiva.

5-Evite o celular antes de dormir