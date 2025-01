Explore a Exposição "Du Coeur À La Main" da Dolce&Gabbana

Paris, a capital mundial da alta-costura, recebe com grande estilo as 200 criações de Alta Moda da Dolce&Gabbana. Se você está planejando uma viagem à cidade luz neste início de ano, não deixe de visitar o Grand Palais, que abriga a deslumbrante exposição “Du Coeur À La Main”. Após encantar Milão há um ano, a mostra chega à França com peças icônicas da coleção de Alta Moda do inverno 2018/2019. Mas, se Paris não está nos seus planos, não se preocupe: trazemos aqui um gostinho do que você encontrará por lá.

Imagine bordados inspirados nos azulejos de Majólica de Capri e no Palazzo Vecchio de Florença, misturados às tradições regionais italianas, como a cestaria da Puglia e as procissões religiosas de Nápoles. A exposição reúne essas influências em dez capítulos, onde a moda italiana se transforma em arte. Além disso, acessórios como óculos, corsets e lenços complementam a experiência visual, destacando a riqueza do “fatto a mano”.