Nike e a  makeup artist Isamaya Ffrench lançou sneaker inspirado no mundo da beleza

A Nike está prestes a lançar uma linha de batons? Não exatamente! Quem conferiu as redes sociais da marca hoje pode ter ficado intrigado ao ver o icônico símbolo da Nike estampado em um batom vermelho. Mas não se trata de um novo produto de maquiagem e sim do anúncio de uma collab inédita – desta vez, não com uma celebridade ou atleta, mas com uma maquiadora!

A escolhida foi a britânica Isamaya Ffrench, renomada por seus trabalhos com Björk, Rihanna, as irmãs Jenner e outros projetos de destaque. Para a parceria, Isamaya reinventou o design do Air Max Dn, que agora surge com uma paleta de cores inspirada em tons de maquiagem, como terrosos que remetem a bases, sombras e corretivos.