Sneakerinas: a fusão entre tênis e sapatilhas que está dominando o mundo da moda

Uma nova tendência está invadindo as passarelas, vitrines e os looks das fashionistas de plantão: as sneakerinas. O nome pode soar curioso, mas o conceito é simples – uma união estilosa entre o conforto dos tênis e a delicadeza das sapatilhas. Esse híbrido inesperado tem se firmado como o item curinga da temporada.

Para quem acreditava que a febre das sapatilhas e dos laços havia ficado em 2024, é hora de repensar. Em 2025, essas referências clássicas ressurgem com um toque urbano, combinadas com a estética esportiva dos sneakers. O resultado? Um calçado com alma de bailarina, mas atitude de street style.

Durante o desfile de inverno 2025/26 da designer Simone Rocha, apresentado em Londres, o modelo ganhou uma versão sofisticada: tênis com sola reta e bico arredondado, adornados por laços no lugar dos tradicionais cadarços – alguns em cores vibrantes, adicionando charme extra.