A Casa é Sua: Clínica da Mulher oferta exames gratuitos para prevenir câncer de mama

O quadro “A Casa é Sua”, do programa TVC Agora, transmitido pela TVC HD, Canal 13.1, entrevistou o mastologista responsável pela Clínica da Mulher, Dr. Luiz Zucca, sobre a campanha Outubro Rosa, em Três Lagoas. A clínica está localizada na avenida Capitão Olinto Mancini, nº 2034, no bairro Colinos. A entrevista foi transmitida ao vivo na quinta-feira (24).

A campanha tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce e da prevenção do câncer de mama, colo do útero e ovário. Zucca informou que, somente neste ano, foram relatados mais de 50 novos casos de câncer de mama. “Antigamente, realizávamos apenas dois a três diagnósticos por mês, mas esses números vêm aumentando com o passar dos anos”, comentou o mastologista.

Outro ponto destacado pelo médico é o aumento do número de casos de câncer em mulheres jovens, com menos de 40 anos. “O ideal é que, desde a adolescência, as mulheres comecem a realizar o autoexame, procurando por nódulos ou situações fora do comum. Sempre busque ajuda médica”, aconselha.