Consumidores podem ter desconto na conta de energia elétrica

A partir de janeiro, clientes residenciais e rurais da Neoenergia Elektro que consumiram até 350 quilowatts-hora (kWh) em 2023 terão desconto de até R$ 47 na conta de energia. O benefício, denominado “Bônus Itaipu”, resulta da comercialização positiva da energia pela Usina de Itaipu e será aplicado automaticamente nas faturas do mês. No total, mais de R$ 45 milhões serão distribuídos pela companhia aos consumidores elegíveis.

Além do desconto, outra boa notícia para os clientes é a aplicação da bandeira verde, anunciada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Com ela, não há cobrança adicional na conta de luz, contribuindo para reduzir ainda mais os custos com energia. Essa medida foi possível devido às boas condições de geração, equilibrando oferta e demanda e afastando bandeiras tarifárias mais caras, como a amarela ou vermelha.

A economia chega em um momento oportuno, como explica Josiane Lopes Teixeira, dona de casa e costureira que vive no Jardim Paranapunga. “Esse desconto ajuda a equilibrar as despesas no início do ano, que sempre vêm com muitos impostos. É uma excelente notícia”, diz ela.