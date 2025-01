Fesat anuncia aquisições e conclusão de obra do anexo do hospital

Os novos equipamentos foram adquiridos com recursos provenientes de emendas impositivas de vereadores no mandato anterior.

Conforme relatado por Robson, a semana foi marcada pela chegada de novos itens essenciais para a melhoria do atendimento aos pacientes. “Nós adquirimos mais de 70 suportes para soro com rodinhas, modernos e leves, além de televisores em todos os quartos, nas alas de pediatria e soroterapia do Pronto Socorro”, informou o diretor-presidente.

O diretor-presidente da Fundação de Saúde de Aparecida do Taboado (Fesat), Robson Souto, anunciou em entrevista ao RCN Notícias, da Rádio Cultura FM, na quarta-feira (29), importantes melhorias para o hospital da cidade. Entre os destaques, estão a aquisição de novos equipamentos, a estrutura de atendimento e a conclusão da obra do anexo hospitalar, que em breve entrará em operação.

Todos os quartos agora possuem televisores (Foto: DICOM/Prefeitura)

Além disso, a Fesat também investiu recursos próprios para a aquisição de 10 poltronas, que foram instaladas na sala de soroterapia do Pronto Socorro. “As poltronas que estavam na sala de soroterapia, todas em bom estado, foram remanejadas para os quartos, oferecendo mais conforto aos acompanhantes dos pacientes internados. Já as novas poltronas foram adquiridas com recursos próprios da Fesat”, explicou Robson Souto. O valor total investido nas aquisições foi de aproximadamente R$ 50 mil.

Outro ponto abordado durante a entrevista foi a melhoria na estrutura profissional para atendimento à população. Atualmente, o hospital conta com dois médicos, um para cada período do dia, para garantir o atendimento contínuo e de qualidade aos pacientes.

O diretor também destacou a conclusão das obras no anexo do hospital, que em breve estará com as salas equipadas e prontas para iniciar o funcionamento.

Assista à reportagem do RCN Notícias: