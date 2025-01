655 cisternas serão construídas em MS

Mato Grosso do Sul contará com a construção de 655 cisternas para beneficiar famílias de agricultores familiares, povos indígenas e quilombolas. A iniciativa faz parte do Programa Cisterna, do Governo Federal, e busca garantir o acesso à água para consumo humano e produção de alimentos em áreas rurais do estado.

O projeto é resultado de um convênio entre a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) e o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS). O investimento é de aproximadamente R$ 7 milhões.

As cisternas terão capacidade de 16 mil litros e utilizarão tecnologias sociais para captação e armazenamento de água da chuva. Segundo o secretário-executivo de Agricultura Familiar da Semadesc, Humberto de Mello, a iniciativa também inclui capacitação para entidades e famílias beneficiadas, visando melhorar o acesso à água em regiões que enfrentaram estiagens prolongadas e queimadas.