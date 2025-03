Após cirurgia, homem ferido em desabamento no Lago do Amor segue à espera de vaga

O pintor Lucas Ribeiro, que caiu com parte da estrutura da passarela do Lago do Amor durante a tempestade que atingiu Campo Grande na segunda-feira (18), passou por cirurgia no joelho e aguarda liberação para um quarto no hospital.

A esposa dele, Marinalva Rondon, relatou a demora na transferência e a ansiedade para que o marido possa se recuperar com mais conforto.

“A cirurgia já terminou e ele está bem, mas seguimos aguardando uma vaga para o quarto. Desde 11h da manhã estamos aqui esperando e até agora nada. Ele precisou da cirurgia por causa da abertura no joelho, para fechar o ferimento e fazer a limpeza. Foi um procedimento simples, sem fratura, e o médico disse que foi um sucesso”, afirmou Marinalva.

Lucas foi inicialmente atendido na área vermelha da Santa Casa e agora está na área verde, onde segue aguardando uma vaga para internação. O casal tem um filho de 5 anos e mora no Jardim Botafogo, em Campo Grande, desde que se mudou de Londrina (PR).

O pintor seguia de bicicleta pela passarela quando o concreto cedeu, arrastando-o com a força da água. Ele conseguiu se salvar ao se agarrar à mata ciliar. “Se não fosse isso, eu não sei o que teria acontecido. Ele conseguiu chegar até uma oficina, onde recebeu ajuda e foi levado ao hospital”, contou a esposa.