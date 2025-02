Carteirinhas estudantis eram usadas para fraudar e superfaturar refeições na UFMS

A interdição do Restaurante Universitário (RU) no câmpus da UFMS de Três Lagoas, no início desta semana, acabou revelando detalhes de um esquema criminoso para fraudar o contrato de fornecimento de refeições aos estudantes.

De acordo com a Polícia Federal, imagens do circuito interno da Universidade revelam que, diariamente, mesmo após o horário de fechamento, o restaurante continuava registrando a entrega de várias refeições, como se ainda houvessem alunos no local.

“As investigações também apontam que, todos os dias, após o fechamento do refeitório, os envolvidos passavam mais de 100 (cem) carteirinhas estudantis, simulando que haviam alunos adquirindo a refeição subsidiada pela Universidade Federal“. Polícia Federal de MS

Diante da fraude e suspeita de superfaturamento das refeições, o contrato com a empresa terceirizada – responsável por fornecer a alimentação aos estudantes – foi suspenso na segunda-feira (24).