Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio promove debate sobre o setor

O Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio, considerado o maior do mundo nesse setor, está sendo realizado no Brasil e segue próxima quinta-feira (24). O evento promove debates fundamentais sobre temas como produção agrícola, pecuária, mercado, meio ambiente e conservação. O objetivo é destacar a força e a importância da atuação feminina no agronegócio, mostrando seu impacto a nível global.

Entre os participantes da abertura, estão Caio Carvalho, presidente da Associação Brasileira de Agronegócio (Abag), Tânia Zanella, vice-presidente do Instituto Pensar Agropecuária, e Gislani Balbinot, diretora-executiva da Abag e jornalista formada em Mato Grosso do Sul.