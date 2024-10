Diretora de escola é encaminhada à PF por causar tumulto em local de votação

A diretora da Escola Estadual Professora Clarinda Mendes de Aquino, no Jardim Petropolis, foi encaminhada para a Polícia Federal (PF), na manhã deste domingo (27). A mulher estaria causando tumulto no local de votação e retardando o andamento das eleições.

Segundo a PF, a diretora estava atuando como coordenadora dos fiscais e, inclusive, entregando crachás para eles. A atitude foge de sua responsabilidade, que é apenas garantir as instalações da escola para votação.

Ainda de acordo com a PF, em determinado momento, a mulher passou a “questionar as determinações dos fiscais do TRE sobre a presença dos fiscais de partidos nas salas de votação”. A diretora foi detida e encaminhada à delegacia da Polícia Federal para prestar esclarecimentos, sendo liberada posteriormente.

A mulher vai responder pelo artigo 296 do Código Eleitoral, que se refere ao ato de promover desordem que prejudique os trabalhos eleitorais. A pena prevista é detenção de até dois meses e pagamento de 60 a 90 dias-multa.