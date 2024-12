Exportações do agronegócio ultrapassam US$ 152 bilhões em 2024

De janeiro a novembro de 2024, as exportações do agronegócio brasileiro somaram US$ 152,63 bilhões, representando 48,9% do total das exportações do país no período. Este foi o segundo melhor resultado da série histórica, com aumento de 5,2% no volume exportado, que compensou parcialmente a queda de 5,2% nos preços internacionais.

Os setores mais relevantes foram o complexo soja (US$ 52,19 bilhões), carnes (US$ 23,93 bilhões) e o complexo sucroalcooleiro (US$ 18,27 bilhões), responsáveis por mais de 60% das vendas externas.

Apesar da queda de 18,7% no setor de soja, as carnes e o açúcar registraram crescimento expressivo, impulsionados por embarques recordes e ampliação de mercados.

Produtos como café solúvel e óleo essencial de laranja também se destacaram. O café solúvel acumulou US$ 792 milhões em exportações, enquanto o óleo de laranja atingiu US$ 365 milhões. Esses resultados mostram a força do agronegócio brasileiro em diversificar produtos e mercados.

Desempenho em novembro

Em novembro, o agronegócio exportou US$ 12,66 bilhões, representando 45,2% do total exportado pelo Brasil no mês. Apesar de uma queda de 5,8% em relação a novembro de 2023, setores como carnes, café e produtos florestais mostraram crescimento significativo.