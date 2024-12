Mercado pecuário enfrenta desafios no final do ano

O mercado do boi gordo viveu um fim de ano atípico em 2024. Após 100 dias de alta, os preços passaram por um recuo significativo em dezembro. A arroba, que chegou a R$ 350 no início do mês, está sendo negociada entre R$ 310 e R$ 315 em São Paulo, uma queda de cerca de 11%.

Felippe Fabri e Pedro Gonçalves, analistas de mercado da Scot Consultoria explicam no quadro CBN e Acrissul no Agro deste sábado (21), que esta retração é atribuída ao alongamento das escalas de abate pelas indústrias frigoríficas e à menor liquidez no mercado.