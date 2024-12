MS registra quase 20 mil casos de dengue em 2024

O estado de Mato Grosso do Sul contabilizou 19.575 casos prováveis de dengue em 2024, com 16.176 confirmações. Até o momento, 32 mortes foram registradas em decorrência da doença, e outras 17 estão em investigação.

Nos últimos 14 dias, cidades como Sete Quedas, Amambai, Laguna Carapã, Japorã, Aquidauana, Itaquiraí, Chapadão do Sul, Bataguassu, Três Lagoas, Maracaju e Dourados apresentaram baixa incidência de casos confirmados. As mortes ocorreram em 18 municípios, incluindo Campo Grande, Bonito, Dourados, Maracaju e Naviraí. Entre as vítimas, 15 tinham comorbidades.

Vacinação contra a dengue

Até agora, 117.006 doses da vacina contra a dengue foram aplicadas no estado. Mato Grosso do Sul recebeu 189.910 doses do imunizante, que deve ser administrado em duas etapas, com intervalo de três meses entre as aplicações.

A vacinação é indicada para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, faixa etária com maior número de hospitalizações por dengue no grupo de 6 a 16 anos.