Pantanal alia tradição e tecnologia

O Pantanal combina tradição e tecnologia para destacar-se como referência na pecuária de corte. A região, que preserva grande parte de sua vegetação nativa, também abriga o maior rebanho bovino de Mato Grosso do Sul, sustentando 250 anos de convivência entre produção e conservação ambiental.

A inseminação artificial tem impulsionado o avanço genético na região. Apenas no primeiro semestre de 2024, o Pantanal utilizou mais de 200 mil doses de sêmen, representando 30% das vendas no estado. Em 2023, foram adquiridas 653.152 doses, com 35% das fêmeas da região inseminadas, acima da média estadual de 30,6%.

Mato Grosso do Sul é o segundo estado em números absolutos de vacas inseminadas e o sexto em termos percentuais no Brasil. A técnica melhora a genética do rebanho, amplia a produtividade e reduz custos. Além disso, evita doenças, previne acidentes e permite maior controle do rebanho.