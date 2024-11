Três pessoas são presas por tráfico de drogas em Corguinho

Três pessoas por tráfico de drogas, furto qualificado e associação criminosa na última sexta-feira (1º), em Corguinho. A Polícia Civil estava investigando furtos de botijões e outro furto, em uma padaria, onde foram furtados dinheiro, maços de cigarros e outros objetos.

Um dos autores foi preso na área rural da cidade com apoio da Polícia Militar. O autor do furto delatou o comparsa e o local da receptação dos produtos furtados, além do ponto de venda de substância entorpecente.

Os produtos furtados foram encontrados em posse dos autores presos. Eles foram recuperados e entregues as vítimas. No local de ponto de venda de drogas foi apreendido dinheiro, maconha e cocaína com características de preparo para venda.