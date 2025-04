Comarca de Amambai abre seleção para estagiários de Direito

Estudantes de Direito interessados em estagiar no Fórum de Amambai têm até o dia 11 de abril para se inscrever no processo seletivo aberto pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS).

A seleção busca formar um cadastro de reserva para futuras convocações, conforme a demanda da comarca.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas presencialmente na Secretaria do Foro, das 13h às 19h. Podem participar alunos que estejam entre o 3º e o penúltimo semestre da graduação.

De acordo com o edital, estão impedidos de concorrer os estudantes que já completaram dois anos de estágio no Poder Judiciário ou que tenham vínculos com o TJMS, o Ministério Público ou a Defensoria Pública. Também não podem participar candidatos com dependência curricular.

Detalhes da Prova Objetiva

A prova objetiva está marcada para o dia 23 de abril, às 13h, no Plenário do Júri do Fórum, localizado na Avenida Pedro Manvailer, nº 4557, região central de Amambai. O exame terá 20 questões, com alternativas de múltipla escolha e verdadeiro ou falso.

Para ser aprovado, o candidato precisa acertar pelo menos 50% da prova. Em caso de empate, a classificação levará em conta o semestre mais avançado no curso e a idade dos concorrentes.

A convocação dos aprovados será feita conforme necessidade da comarca, obedecendo a ordem de classificação. Os candidatos convocados terão dois dias úteis para confirmar o interesse e apresentar a documentação exigida, como comprovante de matrícula e declaração de não vínculo com escritórios de advocacia.

Informações sobre o Estágio

O estágio terá duração inicial de um ano, com possibilidade de prorrogação por mais 12 meses. A carga horária é de cinco horas por dia, de segunda a sexta-feira. Os selecionados receberão bolsa-auxílio e auxílio-transporte, com valores definidos pelo TJMS.

O gabarito da prova será divulgado em até 24 horas após a aplicação, e os recursos poderão ser apresentados dentro de um prazo de 48 horas. A lista final de classificados será divulgada oficialmente e afixada na entrada do fórum.

Para mais detalhes, os interessados devem consultar o edital completo, disponível na Secretaria do Foro da comarca de Amambai.

*Com informações do TJMS