Comarca de Mundo Novo abre inscrições para estágio em Direito

Estudantes de Direito interessados em adquirir experiência na área jurídica podem se inscrever para o processo seletivo de estágio na comarca de Mundo Novo. As inscrições seguem até o dia 11 de março e devem ser feitas presencialmente na Secretaria do Foro, das 12h às 18h.

Podem participar alunos de instituições públicas ou privadas, matriculados do primeiro ao antepenúltimo semestre do curso. A seleção será composta por uma prova objetiva e uma redação, que serão aplicadas no dia 14 de março, às 14h, no Fórum da comarca.

O exame terá 15 questões de conhecimentos específicos, cinco de Língua Portuguesa e uma redação. Os candidatos devem chegar com 30 minutos de antecedência e levar documento de identificação, protocolo de inscrição, lápis, borracha e caneta azul ou preta.

Para ser aprovado, o candidato precisa alcançar pelo menos 50% da pontuação em cada prova. Em caso de empate, serão considerados critérios como nota da redação, semestre mais avançado e idade.

O gabarito será divulgado em até 48 horas após o exame, e a lista final de classificados estará disponível na entrada do Fórum a partir de 18 de março.

O estágio tem duração de um ano, com possibilidade de prorrogação por mais 12 meses. A jornada de trabalho será de cinco horas diárias, de segunda a sexta-feira, e os selecionados terão direito a bolsa-auxílio e auxílio-transporte.

O edital prevê ainda a reserva de 10% das vagas para pessoas com deficiência (PcD). Para concorrer, é necessário apresentar laudo médico atualizado e solicitar, se necessário, adaptações para a realização da prova.

Os candidatos aprovados serão convocados conforme a demanda da comarca, respeitando a ordem de classificação. O edital completo está disponível na Secretaria do Foro.

