COP29 enfrenta desafios em meio a tensões globais e impasses sobre financiamento climático

A 29ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP29), realizada no Azerbaijão, enfrenta dificuldades para avançar em medidas concretas contra o aquecimento global.

De acordo com Fernando Garayo, na coluna CBN Meio Ambiente desta segunda-feira (18), o principal objetivo do evento é discutir ações para limitar o aumento da temperatura global a 1,5°C até o final do século, conforme estipulado no Acordo de Paris. No entanto, a conferência tem sido marcada por tensões e estagnação.