Criminoso da Lista Vermelha da Interpol é preso em Ponta Porã

Marcos Alves da Veiga, de 40 anos, conhecido como “Kidon”, “Kinho” e “Kikito”, foi preso nesta terça-feira (28), em Ponta Porã. Apontado como um dos criminosos mais perigosos de Santa Catarina, ele integra uma facção criminosa de atuação nacional e responde por acusações graves, como homicídios, tráfico de drogas e associação criminosa.

Com sete mandados de prisão em aberto, o criminoso está na Lista Vermelha da Interpol, que reúne mandados emitidos para fugitivos procurados pelos crimes graves de direito comum, como assassinato, estupro e fraude.

A prisão foi realizada por equipes da Polícia Civil de Ponta Porã. A operação contou ainda com a colaboração da Delegacia de Vigilância e Capturas do Paraná e da Agência de Inteligência do 8º Batalhão da Polícia Militar de Joinville, Santa Catarina.