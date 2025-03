DAC aciona instância superior para paralisar estadual de futebol

O Dourados Atlético Clube (DAC) entrou com pedido no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para paralisar as semifinais do Campeonato Sul-Mato-Grossense. O Pedido foi feito após o TJD-MS negar o recurso.

As discussões seguem em torno da disputa envolvendo a denúncia do DAC sobre a escalação irregular de dois jogadores do time de Rio Brilhante, Luiz Eduardo e Valdeci, que teriam cumprido suspensão automática por acúmulo de cartões amarelos

No entanto, o DAC não se deu por vencido e recorreu ao STJD, solicitando a suspensão das semifinais do campeonato enquanto o caso não fosse resolvido.Andamento o processo

Após o pedido do DAC, vai ao Tribunal de Justiça Desportiva de Mato Grosso do Sul (TJD-MS) agendou para o dia 26 de março, às 19h, o julgamento do recurso do time de Dourados contra a permanência do Águia Negra na semifinal do Campeonato Sul-Mato-Grossense.