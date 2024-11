Delegação de MS embarca para os Jogos da Juventude 2024

Expectativa de bons resultados

O secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda destacou a importância da competição para o desenvolvimento dos atletas. “Ver esses jovens representando nosso estado nos enche de orgulho. Desejamos muito sucesso a cada um deles e esperamos que retornem com excelentes resultados”, afirmou.

Cerimônia de abertura e estrutura do evento

A cerimônia de abertura dos Jogos da Juventude 2024 será realizada nesta quarta-feira (13), às 18 horas (horário de MS), no Teatro Pedra do Reino. O evento contará com a presença de cerca de 4,5 mil atletas de todos os estados brasileiros e do Distrito Federal.

*Com informações da Fundesporte