Em operação desde julho, mega fábrica de celulose tem inauguração oficial em MS

Importante investimento para Mato Grosso do Sul, a Suzano é uma das maiores fábricas com linha única de produção de celulose do mundo e teve a inauguração oficial da unidade realizada nesta quinta-feira (5), em Ribas do Rio Pardo, a 98 km de Campo Grande.

Durante a cerimônia, o governador do Estado, Eduardo Riedel, falou sobre o crescimento do Estado com planos de expansão para os próximos anos na área da celulose e destacou o impacto econômico da fábrica em Mato Grosso do Sul.

“Nós estamos vendo essa fábrica suceder a outros novos investimentos que estão acontecendo. O setor de papel e celulose de florestas plantadas tem uma capacidade de gerar emprego de qualidade, emprego para as mulheres, ajudar no processo de investimento em infraestrutura e todas as consequências de um crescimento dessa ordem, que impõe ao Estado ações importantes, como educação, saúde e segurança pública nos municípios que sofrem esse tipo de impacto positivo. O nível de renda aumenta. Mato Grosso do Sul já é o terceiro melhor salário médio do Brasil, mais de R$ 3.400, e essa é a importância, como foi dito aqui, gera oportunidade para as pessoas“, afirmou o governador.

A construção da unidade foi anunciada em maio de 2021 e, no pico da obra, mais de 10 mil empregos diretos foram criados. Com o início das operações, cerca de 3 mil pessoas, entre colaboradores próprios e terceiros, passaram a trabalhar nas atividades industrial, florestal e de logística da nova unidade.

“O crescimento tem que ser distribuído para que as pessoas possam ter a barra salarial crescendo. Muito dinheiro na mão de poucos significa miséria, significa pobreza, analfabetismo, desnutrição. Agora, o contrário, pouco dinheiro na mão de muitos significa distribuição de renda, significa que você está permitindo que todas as pessoas tenham acesso a comprar o que comer, o que vestir, a ter acesso aos bens que elas produzem. É essa economia que vai fazer o país dar certo. O dinheiro tem que circular na mão de todo mundo“, afirmou o presidente Lula durante pronunciamento sobre as vagas de emprego geradas por grandes investimentos no setor da indústria.

Setor da fábrica de celulose, que possui um total de 65 km entre áreas de plantio e fábrica – Foto: Álvaro Rezende

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, falou sobre a importância da Suzano e destacou outra possibilidade ainda para os próximos anos: a instalação de uma nova fábrica de celulose entre os municípios de Santa Rita do Pardo e Bataguassu (MS). Segundo ela, caso sejam confirmadas as negociações com uma grande multinacional, o Estado pode totalizar cinco indústrias e, nos próximos anos, se tornar a maior potência do setor no mundo.