Governo de MS discute parcerias com representantes do Japão

TANQUES VAZIOS

Fronteira com a Bolívia sofre nova pressão com aumento da crise do combustível

A região fronteiriça do Brasil com a Bolívia está mergulhando em uma crise por conta da falta de combustível que está atingindo a região de Puerto Quijarro e Puerto Suárez, que ficam próximas a Corumbá. As filas para abastecimento nos postos dessas cidades vem ficando cada vez maiores, bem como já ocorre de alguns postos […]