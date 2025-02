Homem é morto a tiros em Chapadão do Sul em ataque ligado a grupos rivais

Um homem foi assassinado a tiros na noite de ontem (5), em Chapadão do Sul, a 331 quilômetros de Campo Grande. Erivan Santos, de 43 anos, morreu no local após ser atingido pelos disparos na Rua dos Perus.

Quatro pessoas envolvidas no homicídio foram presas em flagrante em uma operação conjunta de equipes da Delegacia de Polícia de Chapadão do Sul, da Polícia Militar Rodoviária de Chapadão do Sul, Polícia Militar e Delegacia de Polícia de Cassilândia.

De acordo com a delegada Bianca Martins, titular da unidadeda Polícia Civil de Chapadão do Sul, o rupo teria viajado cerca de 400 quilômetros, de Três Lagoas a Chapadão do Sul, motivados por uma disputa entre grupos rivais na cidade de origem. O alvo dos criminosos seria o filho da vítima, mas Erivan acabou sendo atingido.