Inclusão em números não garante educação de qualidade para alunos com deficiência, alerta professor da UFMS

O avanço de 71,78% nas matrículas de estudantes da educação especial em Mato Grosso do Sul nos últimos dez anos, divulgado pelo Censo Escolar 2024, não é sinônimo de inclusão real. Para o professor de pedagogia e psicologia na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e especialista em educação, Antônio Carlos do Nascimento Osório, o número crescente de alunos com deficiência nas escolas é um reflexo das mudanças nas políticas públicas, mas a matrícula, por si só, está longe de representar acesso pleno à educação.

“O que você tem que garantir, além da matrícula, é a sensibilidade do aluno na escola. E aí já começa o nosso primeiro problema. A sensibilidade não significa estar matriculado. Ela é muito mais ampla. É a estrutura da escola, é a professora preparada… e vai embora”, afirma o docente.

De 2014 para 2024, o total de estudantes da educação especial no estado passou de 17.120 para 29.410. Segundo Osório, esse crescimento também está relacionado à extinção progressiva das chamadas “salas especiais”, que levou à inserção de alunos com deficiência nas turmas regulares.

Isso, por um lado, ampliou o alcance da inclusão; por outro, expôs deficiências estruturais no sistema educacional.