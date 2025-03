Estudante de medicina que atropelou corredora é solto

O incidente ocorreu no dia 15 de fevereiro, quando um grupo de cerca de 20 corredores foi atropelado enquanto fazia o trajeto na MS-010, na saída de Campo Grande. João Vitor, que dirigia um SUV, estava visivelmente embriagado e se recusou a realizar o teste de alcoolemia.

Além da vítima fatal, outra corredora ficou ferida, mas foi levada para atendimento médico com escoriações. A Polícia Militar Rodoviária (PMR-MS) encontrou latas de cerveja dentro do veículo e constatou o estado de embriaguez do motorista, que, no momento da prisão, estava com uma pulseira de identificação de uma festa.