UFGD abre vestibular gratuito para maiores de 60 anos

Os interessados devem se inscrever até o dia 16 de maio no site da instituição . A seleção será feita em etapa única , por meio de uma prova de redação em Língua Portuguesa. A avaliação será corrigida com nota de 0 a 10.

A Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) iniciou, nesta quinta-feira (17), as inscrições para um vestibular exclusivo destinado a pessoas com 60 anos ou mais . O processo é gratuito , realizado de forma online e oferece 167 vagas distribuídas em 34 cursos de graduação com início previsto para o segundo semestre de 2025.

O Córrego Caracol, no KM 556 da BR-267, no município de Jardim, transbordou na tarde dessa sexta-feira (18), feriado da Paixão de Cristo. As fortes chuvas que atingiram a região provocaram vários estragos, além de interditar a rodovia no trecho entre Jardim e Porto Murtinho. Saiba mais Chuva intensa provoca interdição total da BR-267 em […]

UEMS lidera inclusão indígena no ensino superior com política pioneira de cotas

A folha de redação não pode conter assinatura, rubrica ou qualquer sinal que identifique o autor. O não cumprimento dessa exigência resultará na anulação da prova.

A divulgação do resultado final ocorrerá no dia 16 de junho. Os aprovados poderão efetuar matrícula a partir do dia 30 do mesmo mês. As aulas terão início em agosto.