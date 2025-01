Prazo para pagamento do IPTU 2025 com desconto termina nesta sexta-feira

Os contribuintes de Campo Grande têm até esta sexta-feira (10) para pagar o IPTU à vista com até 20% de desconto. O benefício é válido para aqueles sem débitos inscritos em Dívida Ativa com a Fazenda Pública Municipal. Quem preferir pode parcelar o imposto em até 12 vezes, com o vencimento da primeira parcela na mesma data.

Para facilitar, o carnê do IPTU está disponível online no site oficial. Basta acessar, informar o número de inscrição municipal e selecionar as opções desejadas. É possível copiar o código de barras para pagamento digital ou emitir a guia DAM.

O IPTU Azul concede um desconto adicional de 10% sobre o valor do imposto e taxa lançados, aplicado automaticamente no sistema. O benefício pode ser acumulado com o desconto para pagamento à vista, aumentando a economia.