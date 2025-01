Recusa de matrícula em escola e atendimento em saúde são as principais violações de direitos sofridas por autistas em MS

Todo começo de ano é cercado de incertezas para muitas famílias na hora de decidir a escola em que vão matricular seus filhos. No entanto, esse desafio é maior ainda quando se trata de uma família atípica.

Raíssa Duailibi Foto: Karina Anunciato

Em entrevista ao Jornal CBN Campo Grande, nesta terça-feira (21), a presidente da Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Autismo da OAB/MS, Raíssa Duailibi, detalhou as principais violações de direito no estado.

“Falando na educação, realmente no final do ano as mães já começam a sentir um desespero porque vão ter que ir atrás de matrícula, rematrícula, questão de profissional de apoio, aí começam as dificuldades, tanto em escolas particulares quanto em escolas públicas. Com relação à recusa de matrículas, na prática, se eu tenho um filho, vou matricular numa escola particular, eu pergunto: existe vaga disponível? Ah, existe. Aí, quando a mãe informa que o filho é autista, que tem um diagnóstico, que vai precisar de um suporte, um profissional de apoio, do material adaptado, aí a escola fala: infelizmente, não temos mais matrícula. Então, são muitas violações”, destaca.