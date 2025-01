Saiba como retomar uma rotina saudável no início do ano

Durante as festas de fim de ano, como o natal e ano novo, é comum que dietas sejam quebradas e rotinas saudáveis sejam interrompidas. Nessa época, as metas ficam de lado para que as pessoas possam curtir os momentos em família sem preocupações. Mas depois vem a culpa e é necessário retomar a rotina. Para isso, no CBN Você Mulher deste sábado (4), o personal trainer e nutricionista Murilo Zede deu dicas valiosas para quem exagerou durante as festas e agora precisa “correr atrás do prejuízo”.

“O primeiro passo é saber que as festas acabaram, mesmo que haja o carnaval mais pra frente. A pessoa precisa traçar um novo objetivo a longo prazo, como focar na evolução do seu corpo até o final do ano. É importante buscar a conscientização sem se perder em meio as novas metas“, explicou o especialista.