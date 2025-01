Unidade móvel oferece exames gratuitos na Capital

Mulheres de Campo Grande podem realizar exames de mamografia e preventivo de forma gratuita até sexta-feira (24). O atendimento acontece na unidade móvel do Hospital do Amor, localizada no estacionamento da UPA Moreninha.

Os exames são realizados das 7h às 11h e das 13h às 15h30. A mamografia é destinada a mulheres de 40 a 69 anos, enquanto o preventivo (Papanicolau) atende mulheres de 25 a 64 anos. Não é necessário agendamento prévio, e o serviço atende por ordem de chegada.

Para a mamografia, são oferecidas 20 vagas por período. Já o exame preventivo pode atender até 45 mulheres de acordo com a demanda. É preciso levar CPF, RG e comprovante de endereço para o atendimento.