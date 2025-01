Usuários do transporte público da capital pagam mais caro na tarifa do ônibus

A partir desta sexta-feira (24), o usuário do transporte coletivo em Campo Grande paga R$0,20 a mais na tarifa do ônibus. O reajuste foi confirmado na publicação extra do diário oficial de ontem. De acordo com o texto, o percentual de aumento é de 3,51%, passando dos atuais R$ 4,75 para R$4,95.

Ainda conforme a publicação, o reajuste foi definido devido a decisão judicial da 4ª Vara de Fazenda Pública e de Registros Públicos de Campo Grande, que determinou o novo valor da tarifa.

E nas ruas, usuários do transporte público já sentem o aumento no valor e mostram descontentes não só com o reajuste, mas também com a qualidade dos veículos. Como contou a dona de casa, Maria da Glória Rodrigues.

“Eu achei péssimo isso. Foi para R$ 4,95, tinha que melhorar para a população. O pessoal está revoltado com isso. Isso é um absurdo. Você por exemplo pega o 87 aqui, desce no General Osório, fica mais de 20 minutos esperando para subir para o Nova Bahia, porque quando encosta o 81 ninguém entra, é lotado, aí a gente fica lá esperando, esperando, foi péssimo, a gente não tem conforto nenhum“, contou Maria.

A professora Márcia de Oliveira também disse o que acha do aumento e do transporte.