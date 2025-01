Você conhece a gastronomia do Paraná?

A gastronomia do estado do Paraná é rica e diversificada, refletindo a influência das culturas indígenas, portuguesas e de imigrantes europeus, especialmente italianos e poloneses. Um dos pratos mais emblemáticos da região é o barreado, uma iguaria que consiste em carne bovina cozida lentamente em um recipiente fechado, geralmente servido com arroz e farinha de mandioca.

O barreado é uma tradição que remonta ao século XIX e é especialmente popular na cidade de Morretes, onde a técnica de cozimento é uma arte que envolve paciência e atenção aos detalhes, resultando em um prato suculento e cheio de sabor.

O projeto de fotos de alimentos do Lincoln, que é tanto fotógrafo quanto chef, busca capturar a essência e a beleza dos pratos de forma artística. Ele utiliza sua experiência culinária para apresentar os alimentos de maneira que não apenas ressaltem os ingredientes, mas também contem histórias sobre a cultura e as tradições que os cercam.

Assim como o barreado, que é um reflexo da história e da identidade paranaense, as fotografias de Lincoln procuram evocar emoções e memórias através da culinária, transformando pratos tradicionais em verdadeiras obras de arte.