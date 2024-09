1ª Copa Estadual Quilombola será realizada neste sábado em Campo Grande

Campo Grande será palco da 1ª Copa Estadual Quilombola neste sábado (14). O evento, que reunirá mais de 200 atletas de diversas comunidades quilombolas de Mato Grosso do Sul, terá início às 8h no Clube Estoril.

Organizada pelo Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte) e da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc), a competição contará com a participação de oito equipes, divididas entre as categorias masculina e feminina. As partidas prometem ser acirradas, com o objetivo de definir os representantes do estado na Copa Nacional Quilombola.

Além da disputa esportiva, a Copa Estadual Quilombola tem como objetivo promover a cidadania e valorizar a cultura das comunidades quilombolas. "Estamos muito felizes em celebrar a 1ª Copa Quilombola em Mato Grosso do Sul", afirmou o secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda. "Este evento é um marco para o esporte e para o reconhecimento do legado cultural e histórico dessas comunidades".

Para o diretor-presidente da Fundesporte, Paulo Ricardo Nuñez, a competição é um momento de grande orgulho. "É uma imensa alegria organizar essa copa. Estamos proporcionando uma oportunidade única para as comunidades quilombolas de Mato Grosso do Sul mostrarem seu talento e paixão pelo esporte".

COPA NACIONAL QUILOMBOLA - Os campeões da Copa Estadual Quilombola de Mato Grosso do Sul representarão o estado na 1ª fase da Copa Nacional Quilombola, que terá início no dia 26 de outubro de 2024. A fase final do torneio nacional será realizada no Rio de Janeiro, em dezembro de 2024.

A Copa Nacional Quilombola é uma iniciativa em parceria com o Ministério da Igualdade Racial, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a Coordenação Nacional de Articulação de Quilombos (CONAQ), a organização Uma Gota no Oceano e 18 estados brasileiros. A competição contará com cerca de 48 equipes, nas categorias masculino e feminino.

*Com informações da Fundesporte