22ª Festa de Nossa Senhora da Abadia deve reunir mais de 10 mil pessoas na Capital

Começa nesta sexta-feira (09) a 22ª Festa de Nossa Senhora da Abadia. O evento, que faz parte do calendário de festividades de Campo Grande, será realizado em 10 dias, entre 09 e 18 de agosto, e deve reunir mais de 10 mil fiéis e superar a marca registrada na festa do ano passado.

A 1ª Cavalgada Cidade de Maria em honra a Padroeira da Arquidiocese de Campo Grande, terá concentração às 14 horas na Praça do Rádio Clube. O trajeto vai percorrer a Avenida Afonso Pena até a Cidade de Maria (Vila Morena), local da festa . A programação do dia conta com celebração de missa às 19 horas no Santuário Nossa Senhora da Abadia e show gratuito do Grupo Tradição animando a festa.

"É um momento de confraternização e testemunho da igreja que se tornou uma referência como evento católico que acontece anualmente como devocional à Virgem Mãe de Deus", afirma o pároco Padre Paulo Vital.

A programação religiosa conta com celebração de missas, procissão, carreatas e novenas durante os dez dias de festa. Entre as apresentações artísticas confirmadas estão: Tradição, Trio Violada, Marlon Maciel, Álvaro e Daniel, Isadora e Heloísa, Vosmecê, Patrecio, Frequência Zero e Uirapuru.

Segundo uma das organizadoras da festa deste ano, Caroline Rodrigues dos Santos Tschinkel, tudo está sendo preparado com muito carinho com ajuda de paroquianos e patrocinadores do evento. "Teremos muita comida gostosa, espaço Kids, shows para todos os gostos, tudo com preço acessível e muita animação".

A festa contará ainda com uma feira gastronômica com as tradicionais comidas típicas (espetinhos, carreteiro, sobás, caldos, lanches, choripan, doces, sobremesas de pote e muito mais). Haverá também barraca da pescaria e espaço kids para a criançada.