A felicidade no ambiente de trabalho é estratégica para o sucesso nos negócios

A felicidade no trabalho não quer dizer que todos estarão felizes o tempo inteiro, mas é o caminho mais assertivo para melhores resultados nos negócios. É pilar essencial para a inovação, a criatividade e o sucesso de uma equipe e pode ter um impacto significativo na produtividade das empresas.

Diversos estudos e pesquisas têm demonstrado a relação direta entre felicidade e produtividade no ambiente de trabalho. Por exemplo, uma pesquisa da Harvard Business Review (HBR) - revista acadêmica fundada em 1922 que publica artigos sobre gestão, liderança, estratégia e outros tópicos relacionados ao mundo dos negócios -revelou que colaboradores mais felizes são 31% mais produtivos, 85% mais eficientes e 300% mais inovadores.

Por outro lado, um estudo da Universidade de Warwick, no Reino Unido, revelou que um ambiente com colaboradores infelizes gera um ambiente de pouco comprometimento e engajamento. Além disso, a taxa de pedidos de demissão de funcionários insatisfeitos é quatro vezes maior que a de colaboradores felizes.

A felicidade no trabalho traz uma série de benefícios tanto para os funcionários quanto para a empresa. Funcionários felizes tendem a ter uma melhor saúde mental e física, o que reduz o absenteísmo e o turnover. Eles também são mais propensos a permanecer na empresa por mais tempo, o que economiza recursos com a contratação e o treinamento de novos colaboradores.

Grandes incorporações como Suzano, Heineken, Google e Gerdau já descobriram esses benefícios mútuos e priorizam os processos que promovem a satisfação no ambiente de trabalho.

"O ambiente positivo, de felicidade no trabalho, é uma construção de fatores que começa no processo seletivo, na identificação de um talento. Verificar se a pessoa está realmente na função que gosta de atuar, se tem um propósito de carreira. Depois, passa por ações de liderança, de confiança, de desenvolvimento", explica Danielle Capellari, gerente de Recursos Humanos do Grupo RCN, que neste mês de junho dá início à série de eventos corporativos promovidos anualmente em Mato Grosso do Sul.

Desta vez, devido à importância desse tema para o mundo dos negócios, a CBN Campo Grande, realiza o CBN Em Ação em parceria com a Amcham, a maior entidade multissetorial do país .

Na terça-feira, dia 18 de junho, das 8h às 12h, será realizado em Campo Grande a etapa regional do 20º CEO Fórum da Amcham, sob o tema 'Felicidade como Estratégia nos Negócios'. O evento, com objetivo de capacitação e networking, vai reunir a alta liderança de empresas regionais, tanto empresários como gestores de carreira.

Criado em 2004, o CEO Fórum nasceu como uma plataforma de ideias para a alta gestão das empresas associadas à Amcham e, ao longo dos anos, se transformou no maior encontro de líderes realizado pela Câmara de Comércio Brasil-EUA.

No Brasil, o encontro é realizado em diversas regionais da Amcham com as lideranças de empresas que desejam fazer conexões e estar à frente de tendências. Em 2022, quando retomou os encontros presenciais, suspendidos durante o período de pandemia,

CEO Fórum Amcham 2024 / CBN Em Ação

Local: Deville Prime Hotel, na avenida Mato Grosso, 4250 (com estacionamento gratuito aos participantes).

8h - Credenciamento

8h45 - Abertura e apresentação da Pesquisa Panorama da Liderança

9h - Painel 'O caminho da felicidade na vida e nas organizações', com Daniela Plesnik, executiva sênior na área de Recursos Humanos e Chief Happiness Officer (Gestor Executivo de Felicidade, na tradução livre).

9h40 - Palestra 'A felicidade corporativa através do olhar do CEO', com Alexandre Brito, CEO da Mineração Jundu, empresa com 65 anos de história e com unidades em cinco estados do país.

10h20 - Palestra 'A neurociência da felicidade', com Eugênio Mussak, sócio-conselheiro Vida Simples, com 13 livros publicados relacionados a Comportamento Humano, Gestão de Pessoas, Liderança, Estratégia e Mudanças.

11h - Apresentação Surpresa

11h40 - Encerramento

Como participar

Para quem não é associado à Amcham ou não recebeu o convite, basta acessar as redes sociais da CBN Campo Grande e acompanhar as instruções sobre o sorteio de convites.

Instagram @cbncampogrande

Facebook cbncampogrande