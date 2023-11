Abandono de animais aumenta nesta reta de final do ano

O mês de dezembro está chegando recheado de confraternizações e festas de final de ano, mas também nesta época do ano há um aumento no número de abandono de animais de estimação.

Isso porque, alguns tutores para não perder a chance de aproveitar as viagens de férias acabam deixando os pets abandonados nas ruas. Ativista da causa animal em Campo Grande, Bruno Nóbrega chamou atenção para a situação.

"Em janeiro e fevereiro abandono cresce muito. E as nossas ONGs estão superlotadas, além de ser crime abandono de pet. Então a gente pede que as pessoas exercitem este espírito natalino e não abandonem o seu animalzinho. A gente vê varios vídeos das pessoas abrindo a porta do carro ou o portão da casa e deixando o animal para trás".

Ao longo do mês, serão realizadas blitz educativa na região central de Campo Grande em parceria com a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista (Decat) e Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) dentro da campanha Dezembro Verde. Acompanhe a entrevista completa.