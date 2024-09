Advogado e escritor campo-grandense é destaque na Bienal Internacional do Livro em SP

No último sábado (14), o advogado e escritor Henrique Lima marcou presença na Bienal Internacional do Livro em São Paulo para autografar sua mais recente obra, Provérbios para Empreendedores. O campo-grandense, conhecido por suas contribuições à literatura jurídica e ao desenvolvimento pessoal, apresenta em seu novo livro uma abordagem diferenciada, ligando 31 provérbios bíblicos ao universo do empreendedorismo.

A obra oferece reflexões e insights para quem busca trilhar o caminho dos negócios com propósito e estratégia.

Publicado pela Buzz Editora, uma das maiores do país, Provérbios para Empreendedores já está conquistando boas vendas em todo o Brasil, atraindo a atenção tanto de leitores interessados em empreendedorismo quanto daqueles que buscam orientação espiritual e de carreira.

Além de sua carreira jurídica, Henrique Lima se dedica à escrita sobre desenvolvimento pessoal e espiritualidade. Seu objetivo é inspirar pessoas a buscarem o crescimento pessoal e profissional, sempre com base em princípios éticos e valores sólidos.

Henrique Lima é mestre em Direito pela Universidade de Girona, na Espanha, e possui diversas pós-graduações. Sua trajetória como escritor começou ainda jovem, com a publicação de artigos em jornais e, posteriormente, em sites e blogs. Ao longo dos anos, ele se tornou uma referência na área jurídica e também no desenvolvimento pessoal.