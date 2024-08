Agências públicas de emprego de disponibilizam mais de 5 mil vagas, nesta segunda em CG

Nesta segunda-feira (19), a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) disponibiliza, só em Campo Grande, 1.833 vagas de emprego. Entre as opções estão: 67 vagas para ajudante de carga e descarga de mercadoria, 16 para atendente de loja, 13 para eletricista de instalações de veículos automotores, 4 para farmacêutico, 6 para fisioterapia em geral, entre outras vagas.

Segundo a diretora-presidente da Funtrab, Marina Dobashi, a timidez e a falta de comunicação são alguns dos empecilhos que dificultam o sucesso na conquista da vaga. Ele reforçou que para isso tem treinamento.

"A gente percebe que é a comunicação. Quando a gente entrega um encaminhamento para uma pessoa procurar a empresa e ela tem dificuldade de falar com o recursos humanos, ligar na empresa, ela tem vergonha, então essa parte do agendamento, a gente percebe que tem bastante falha e as pessoas não conseguem terminar o processo seletivo".

Na Fundação são disponibilizadas qualificações comportamentais, socioemocionais, que proporcionam maior inteligência emocional para que o trabalhador possa superar por essas dificuldades. As inscrições podem ser realizadas através do site da instituição.

Além da busca de um emprego, no local, o trabalhor pode requerer o seguro-desemprego. Os interessados podem comparecer na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 17 horas.

Outra opção é o atendimento através da Rede Fácil, em Campo Grande: Fácil Aero Rancho, Avenida Marechal Deodoro, 2606, Aero Rancho - toda segunda-feira, das 8h às 13h; Fácil Guaicurus, na Avenida Gury Marques, 5111, Jardim Monumento - toda quarta-feira, das 8h às 13h; e Fácil General Osório, Rua Santo Ângelo, 51, Coronel Antonino - toda quinta-feira, das 8h às 13h.

A Funtrab reforça que todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso.

Funsat

Outra agência que disponibiliza vagas de emprego em Campo Grande, é a Fundação Social do Trabalho (Funsat). No local, são ofertadas nesta segunda-feira (19) 3.273 vagas, tanto para ampla concorrência como para pessoas com deficiência.

A Funsat fica à Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória. Os interessados devem comparecer com os documentos pessoais com foto e Carteira de Trabalho. No caso de Carteira de Trabalho Digital, a agência reforça a importância de levar o celular com bateria e recarga, para acesso aos dados. É necessária a atualização cadastral. Confira a lista de vagas disponíveis.