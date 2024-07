Alongamento da dívida pode ser solução para processos de execução de créditos rurais

O assunto do quadro CBN Explicando Direito desta quinta-feira (25) foi voltado ao agronegócio. O convidado desta semana foi o advogado João Augusto Neves, do escritório Lima & Pegolo Advogados Associados (LPADV). Neves falou sobre os processos de execução do crédito rural.

Uma medida que deve ser tomada é solicitar o alongamento da dívida. “O melhor caminho para um produtor é - acompanhado de um advogado -, comunicar isso [alongamento] ao banco antes de acontecer o vencimento. Na maioria dos casos o produtor fica naquela conversa informal com o gerente, mas não toma a via adequada”, afirmou o advogado.

Neves reforçou que o alongamento da dívida não vai interferir na busca por novos créditos no futuro. “A longo prazo o banco enxerga isso com bons olhos. Você está se programando e agindo de boa-fé. Não está fazendo o papel do devedor que deve e deixa para lá”.

Confira o bate-papo na íntegra: