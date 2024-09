Atletas paralímpicos de MS recebem homenagem do Governo

Após voltarem dos Jogos Paralímpicos de Paris 2024 com cinco medalhas de ouro conquistadas, os atletas de Mato Grosso do Sul receberam uma homenagem do Governo do Estado. Solenidade foi realizada na tarde desta segunda-feira (16) no receptivo do Governo no Parque do Prosa, em Campo Grande. Com as medalhas conquistadas, os atletas sul-mato-grossenses ajudaram o Brasil a ficar entre as cinco maiores potências mundiais dos Jogos Paralímpicos neste ano.

Foram homenageados os campeões paralímpicos Yeltsin Jacques (atletismo) e Fernando Rufino (canoagem), Kelly Kethyllin Victório (judô), que ficou na quarta colocação da sua categoria, além de Anne Talitha Silva (auxiliar-técnica de judô) e Guilherme Ademilson dos Anjos (guia do Yeltsin).

Todos eles ganharam um autorretrato personalizado, com imagem da participação deles nos Jogos de Paris. Aos deficientes visuais a peça foi feita alto-relevo. Antes de começar o discurso o governador fez questão de fazer a sua autodescrição, assim como de todas as autoridades que estavam no evento.

“Para nós é um orgulho muito grande. Imagino como é a emoção de ganhar uma medalha olímpica. A hora que toca o hino do Brasil e levanta a bandeira nós vimos o Mato Grosso do Sul ali representado. O maior legado que eles deixam para nós é a inspiração para uma geração nova, uma mensagem que com esforço e dedicação pode chegar lá”, afirmou o governador.

De acordo com nota do Governo, os atletas paralímpicos Débora Benevides (5° lugar na canoagem), Paulo Henrique dos Reis (bronze do atletismo), Gabriela Mendonça (6° lugar no atletismo) e Érika Cheres Zoaga (prata no judô) não puderam comparecer na solenidade, mas vão receber as devidas homenagens em outra oportunidade.