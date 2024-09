Beto aposta em parcerias público-privadas para 'reestruturar' a Capital

Beto Pereira (PSDB) participou da rodada de entrevistas com os candidatos (as) à prefeitura de Campo Grande, nesta terça-feira (24). A sabatina, realizada nos estúdios da Rádio CBN Campo Grande, é uma parceria com o Jornal Correio do Estado. O tucano disse que o desenvolvimento econômico da Capital é quase nulo e, caso eleito, pretende "devolver o protagonismo à Campo Grande".

"Quando você observa aquilo que está acontecendo no estado de Mato Grosso do Sul, que nos últimos dez anos registra um crescimento, de 30% descontada a inflação, crescimento real, empregabilidade alta, recebendo investimentos privados e públicos e compara com os números de Campo Grande, onde a cidade tem menos 1,59% no mesmo período somado. A gente observa que Campo Grande está perdendo a corrida para os demais municípios do Estado. E nós temos que devolver para Campo Grande a competitividade", afirmou. Continue Lendo...

Ao ser questionado sobre ter sido incluído na lista de políticos considerados 'fichas sujas' pelo Tribunal de Contas de MS (TCE-MS), Beto declarou que "o Tribunal de Contas produziu um fake news (notícia falsa)" e que pretende acionar a justiça para que haja reparação de danos, já que teve a candidatura aprovada pela Justiça Eleitoral.

Acompanhe abaixo a entrevista na íntegra e saiba o que o candidato disse a respeito da proposta de um hospital municipal, mobilidade urbana, atração de indústrias, entre outros temas relevantes para Campo Grande.