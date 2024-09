Bienal do Livro de SP bate recordes e apresenta novidades para o desenvolvimento profissional

A 27ª Bienal do Livro de São Paulo registrou recordes de público e vendas. Com mais de 600 mil visitantes e a participação de 700 autores nacionais e internacionais, o evento marcou a cena literária e trouxe importantes lançamentos para quem busca ampliar seus conhecimentos e progredir na carreira.

Eberson Terra esteve presente nos 10 dias do evento, e na coluna CBN Carreiras desta segunda-feira (16), Eberson apontou que diversas obras chamaram a atenção, especialmente na literatura técnica, voltada para o desenvolvimento profissional. Entre os destaques está o livro “Loucura não. Coragem”, do advogado Nelson Wilians, que busca inspirar resiliência e estratégia nos profissionais. Outro lançamento de grande relevância foi “People First”, de Marcelo Toledo, que aborda os desafios do empreendedorismo no cenário atual.

Confira a coluna na íntegra: