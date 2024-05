Bonito e Miranda receberão R$ 10,5 milhões para asfalto e drenagem

Os municípios de Bonito e Miranda receberão R$ 10,5 milhões em investimentos para obras de asfalto e drenagem em diversos bairros. Os recursos são provenientes de convênios firmados entre o Governo do Estado e as prefeituras municipais.

Em Bonito, serão destinados R$ 8,4 milhões para pavimentar e drenar os bairros Vila Jaraguá, Marabaia 3, Cohab e Vila América. As obras serão realizadas em etapas, com a Vila Jaraguá recebendo a primeira etapa de pavimentação e o bairro Marabaia a terceira etapa de asfalto. Na Cohab, será a quinta etapa de pavimentação, e na Vila América a quarta.

Já em Miranda, o investimento de R$ 2,04 milhões será utilizado para a pavimentação e drenagem do bairro Nossa Senhora Aparecida. As obras visam melhorar a qualidade de vida dos moradores, proporcionando mais segurança e conforto no trânsito local, além de reduzir os impactos da poeira e da lama em dias de chuva.

"São obras que vão melhorar a qualidade de vida da população e dos trabalhadores. Nosso foco é contribuir para o desenvolvimento do município, atendendo as prioridades que são definidas pelas lideranças locais. Assim formamos nossa carteira de investimentos nas cidades", afirmou o governador Eduardo Riedel.

O secretário de Infraestrutura e Logística, Hélio Peluffo, destaca a importância da parceria entre o Estado e os municípios para o sucesso do programa. "Sempre buscando o desenvolvimento sustentável e a melhoria da infraestrutura em todo o Estado. O Governo estende a mão aos municípios com esse modelo que tem dado certo. Unidos, participamos da construção de uma gestão eficiente das obras e isso reflete onde as pessoas moram, nos municípios", disse Peluffo.

*Com informações da Agesul