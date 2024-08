Campo Grande sedia plenária do Plano Clima Participativo com foco no Pantanal

A capital sul-mato-grossense sediou, na semana passada, uma importante plenária do Plano Clima Participativo, iniciativa que visa traçar as diretrizes para a política climática do Brasil até 2035. Na coluna CBN Meio Ambiente desta segunda-feira (19), Fernando Garayo comentou que o evento teve como destaque o bioma Pantanal, uma das maiores preocupações ambientais do país.

Garayo apontou que o Plano Clima Participativo, como o próprio nome sugere, busca a participação ativa da sociedade na construção de um futuro mais sustentável.

Confira a coluna na íntegra: